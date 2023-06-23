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23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 altın bileziği kazanan gelin...

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Giriş Tarihi: 23.06.2023
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23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 altın bileziği kazanan gelin...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın son gününde araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı? İşte, 23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...

23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 23 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 23 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 22 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün yemeği tavuklu külbastı tarifi oldu.

4 kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında puanlama devam ediyor. Günün birincisi 19 puanla Gönül oldu.

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