Masterchef Tanya nereli? MasterChef All Star Tanya Kilitkayalı kimdir, evli mi, kaç yaşında?
Masterchef Tanya hakkında detaylar izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Programın ana kadrosunda bulunan Masterchef Tanya Kilitkayalı, yıllar sonra yeniden yarışmaya karar verdi. Peki, 2023 MasterChef All Star Tanya nereli, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler...
"Masterchef Tanya kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde yarışan Tanya Kilitkayalı Masterchef kadrosuna dahil olan isimlerden biri oldu. MasterChef All Star Türkiye'nin ana kadrosunki Tanya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. İşte, Masterchef Tanya Kilitkayalı hakkında detaylar...
Masterchef 2023 yeni sezonu 14 Haziran 2023 Çarşamba günü başladı. Programın yarışmacıları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, ana kadroda yer alan Masterchef Tanya hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF TANYA KİMDİR?
Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılmıştı.
Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Tanya, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm'nden mezun oldu.
2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işlettiği biliniyordu. Aynı sezon yarıştığı Uğur Yılmaz Deniz ile birlikte olduğu bilinenler arasında. Kıbrıs mutfağına dair bir kitap yazdı.
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- Masterchef Tanya nereli? MasterChef All Star Tanya Kilitkayalı kimdir, evli mi, kaç yaşında?
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