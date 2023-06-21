21 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte, 21 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusu haftanın üçüncü gününde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 21 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 21 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 20 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 20 puanla Gönül oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 20 HAZİRAN PUAN DURUMU!
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- 21 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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