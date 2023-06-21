21 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusu haftanın üçüncü gününde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 21 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi...