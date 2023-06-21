Masterchef Mehmet Sur kimdir? MasterChef Şırdancı Mehmet kaç yaşında, nerede yaşıyor?

Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, 2018 MasterChef sezonunda yarıştı.



Yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul'da sürdürmektedir. Evlidir ve bu evliliğinden bir kız, bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu var.