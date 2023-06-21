Masterchef Mehmet Sur kimdir? MasterChef Şırdancı Mehmet kaç yaşında, nerede yaşıyor?
"Şırdancı Mehmet kimdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. MasterChef yarışması All Star formatıyla ekranlara döndü. Program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Bunlardan birisi de Mehmet Sur oldu. Peki, MasterChef Şırdancı Mehmet kimdir, nereli? İşte, tüm detaylar...
"Masterchef Mehmet Sur kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. THY uçağında çektiği videoyu paylaşan 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur' sosyal medyada gündem oldu. MasterChef All Star'ın yarışmacısı olan Mehmet Sur hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Şırdancı Mehmet kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı...
UÇAKTA ŞIRDAN YEDİ!
Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi.
Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti.
MEHMET SUR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.
Çok küçük yaşlardan itibaren mutfak ile iç içe yetişti. İstanbul'da bir çok otel ve restaurant bünyesinde ilk dönemlerde komi olarak çalıştı.
Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, 2018 MasterChef sezonunda yarıştı.
Yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul'da sürdürmektedir. Evlidir ve bu evliliğinden bir kız, bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu var.
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- Masterchef Mehmet Sur kimdir? MasterChef Şırdancı Mehmet kaç yaşında, nerede yaşıyor?
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