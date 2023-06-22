22 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte, 22 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...
22 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 22 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 22 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 21 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altın kazanırken, haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 7 altın bilezik kazanacak. Dudu günün birincisi oldu.
20 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alan yarışmacısı belli oluyor. Sunucu Nursel Ergin ve 4 kayınvalidenin puanlamasıyla birinci belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 20 puanla Gönül oldu.
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- 22 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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