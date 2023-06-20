MasterChef Mustafa kimdir, nereli? MasterChef All Star yedek yarışmacı Mustafa Aydın hangi sene yarıştı?
"Mastercher Mustafa Aydın kimdir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 'All Star' formatı ile ekranlara yeniden dönen MasterChef Türkiye, yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. MasterChef All Star'da Mustafa Aydın ve Faruk Batuhan Öner ilk yedek yarışmacılar oldu. İşte, Masterchef Mustafa hakkında detaylar...
"Masterchef Mustafa Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve konuk şef Yılmaz Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu 'MasterChef All Star 2023 sezonu ilgiyle takip ediliyor. İlk grup yarışmacılarından beş yarışmacı ana kadroya girerken iki isim yedek kadroya girdi. Bu iki isimden biri de MasterChef Mustafa oldu. İşte Masterchef Mustafa hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mustafa Aydın 32 yaşındadır. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı.
İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmeyi seviyor. MasterChef Mustafa Aydın şimdilerde, Kadıköy'de sokak lezzetlerini hazırladığı restoranında mesleğine devam ediyor. 2019 yılında MasterChef'te yarışan Mustafa 10. olarak elenmişti.
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- MasterChef Mustafa kimdir, nereli? MasterChef All Star yedek yarışmacı Mustafa Aydın hangi sene yarıştı?
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