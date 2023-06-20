MasterChef Mustafa kimdir, nereli? MasterChef All Star yedek yarışmacı Mustafa Aydın hangi sene yarıştı?

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Aydın 32 yaşındadır. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı.