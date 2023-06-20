Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? Gelinim Mutfakta 20 Haziran Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise "Gamze" olmuştu.