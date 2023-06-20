ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle büyük beğeni topladı! İşte ilk bölümde yaşananlar...
Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv’nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam izleyici ile buluştu. Gerçek hikâyeden esinlenen konusuyla izleyenleri derinden etkileyen Üvey Anne, birinci bölümüyle izleyiciden tam not alarak Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu! İşte ilk bölümde yaşananlar...
ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Kutsi ile Hazal Filiz Küçükköse'nin üstlendiği dizi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.
PEKİ, ÜVEY ANNE'NİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için Londra'ya gitti, tedavi sürecini bitirdikten sonra evine dönerken son kez doktorla görüştü ve hastalığın çok ilerlediğini yapılacak bir şey kalmadığını duydu.
Piraye Hanım torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftan diye düşündü. Serap, asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemedi ancak teklifi kabul etti.
Serap aileyle birlikte İstanbul'a döndü ve Faruk'un malikânesine yerleşti. Bu fırsatın bulunmaz bir nimet olduğunu düşündü ve Faruk'la arasında yakınlaşma olması için planlar yaparak evin en küçük oğlu Ömer'i kullanmaya başladı.
Faruk eve geldiği sırada Ömer'in yanına giderken uyuma taklidi yaptı ve Faruk'un bu şefkat dolu yaklaşımdan etkileneceğini düşündü.
Üvey Anne, yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!
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