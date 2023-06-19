Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu yeni sezonda olmayacak mı, yarışmadan ayrıldı mı?
"Masterchef Somer şef neden yok, geri dönecek mi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Masterchef Türkiye All Star yeni sezonda izleyicisiyle buluştu. Danilo, Mehmet Şef ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda Somer Şef'in ilk bölümde yer almaması oldukça dikkat çekti. Peki, Somer şef Masterchef'ten ayrıldı mı, neden yok? İşte detaylar...
MasterChef All Star ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Somer Şef'in ilk bölümde yer almaması ise izleyicilerin dikkatini çekti. Somer Sivrioğlu'nun yerini Şef Yılmaz Öztürk alırken, akıllara "MasterChef Somer Şef neden yok?" sorusunu getirdi. İşte Somer Şef'in konuya ilişkin yaptığı açıklama...
SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?
Somer Şef, Instagram hesabından MasterChef All Star'lı fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChefTürkiye MasterChefTürkiyeAllStar başlıyor."
SOMER ŞEF GERİ DÖNECEK Mİ?
Masterchef'in yeni sezon ilk bölümünde Mehmet Şef, sanılanın aksine Somer Şef'in sadece 4 hafta süresince programda olmayacağını belirtti.
Mehmet Şef açıklamasında, "Somer Şef 4 hafta bizimle olamayacak. Onun yerine her hafta başka şefler katılacak." açıklamasını yaptı.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
MasterChef 2020 jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.
Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de de jüri üyeliği yapıyor.
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- Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu yeni sezonda olmayacak mı, yarışmadan ayrıldı mı?
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