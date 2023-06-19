ÜVEY ANNE CANLI İZLE! Yeni dizi Üvey Anne 1. bölüm tek parça izle! 19 Haziran ATV canlı yayın ekranı!





Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.