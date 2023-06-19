ÜVEY ANNE CANLI İZLE! Yeni dizi Üvey Anne 1. bölüm tek parça izle! 19 Haziran ATV canlı yayın ekranı!
ATV ekranlarının yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisi, hikayesiyle dikkat çekiyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler, Üvey Anne canlı izle şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. İşte, ATV canlı yayın ekranı!
Üvey Anne ilk bölüm canlı izle! ATV'nin heyecanla beklnene dizisi Üvey Anne izleyiciyle buluşuyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizi her Pazartesi ekranlara gelecek. İşte, Üvey Anne 1. bölüm canlı yayın izle!
ÜVEY ANNE HER PAZARTESİ ATV'DE!
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyor.
ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.
Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.
Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.
Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.
ÜVEY ANNE OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi,
Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci,
Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya,
Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan,
Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.
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- ÜVEY ANNE CANLI İZLE! Yeni dizi Üvey Anne 1. bölüm tek parça izle! 19 Haziran ATV canlı yayın ekranı!
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