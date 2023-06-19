Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 19 Haziran PUAN DURUMU
"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı? İşte, 19 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?" sorusu haftanın yeni günüyle izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 19 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 19 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 16 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise "Gamze" olmuştu.
Hafta toplamında yüksek puanları alıp 7 altın bileziği kazanan gelin de "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz hafta 7 altın bileziği kazanan yarışmacı Miyase olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN GELİNLER KİM?
Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelinleri "Suzan ve Gamze" oldu. Sezon finali öncesinde adını finale yazdıran ilk gelin Tuğba, ikinci gelin ise Miyase oldu.
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- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 19 Haziran PUAN DURUMU
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