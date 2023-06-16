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Türkiye’nin ilk süper kahramanı Akıncı’nın 2.Sezonu başlıyor

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Türkiye’nin ilk süper kahramanı Akıncı’nın 2.Sezonu başlıyor

İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak.

Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonda deşifre olan Akıncı bu kez çok daha büyük bir sınavdan geçecek.

İyilerle kötülerin amansız mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

Akıncı'nın deşifre olmasıyla saflar belli oluyor, kim dost kim düşman yeniden sorgulanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor.

Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı, mücadele ve stratejinin daha da ön plana çıktığı yepyeni sezonuyla 17 Haziran'da atv ve MinikaGO'da.

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