Türkiye’nin ilk süper kahramanı Akıncı’nın 2.Sezonu başlıyor

Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonda deşifre olan Akıncı bu kez çok daha büyük bir sınavdan geçecek.

İyilerle kötülerin amansız mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.