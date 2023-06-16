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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 16 Haziran puan durumu...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 16 Haziran puan durumu...

"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?" sorusu haftanın yeni günüyle izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 16 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı? İşte, 16 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

15 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hangi gelinin birinci olduğu sorgulanmaya başladı. 15 Haziran Perşembe günün birincisi Gamze oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

MİYASE- 15 puan

GAMZE-13 puan

TUĞBA- 11puan

SUZAN-7 puan

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