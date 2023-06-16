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Ateş Kuşları yeni bölüm izle | Ateş Kuşları 20. bölüm izle

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Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Ateş Kuşları yeni bölüm izle | Ateş Kuşları 20. bölüm izle

Ateş Kuşları 20. yeni bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin tanıtımına, "Ben senin herkesin olurum" sözleri damga vurdu. Ateş Kuşları 20. bölüm izle...

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