Osman Bey Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti

Aynı zamanda Osman Bey; hoşgörülü ve birleştirici bir tavırla dili, dini ve milleti ne kadar farklı olursa olsun tüm halkın eşit olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıklarında bizzat kendisine söylenebileceğini vurguladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 130. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.