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Kuruluş Osman 130. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Kuruluş Osman 130. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Yeni hikayesi, yenilenen dekorları ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Osman ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 4. sezonuyla ekranlara dönen Kuruluş Osman dizisinin bu akşamki bölümüne “Herkes bilsin, hür ve müstakil bir beylik olduğumuzu!” sözü damga vurdu. Kuruluş Osman yeni bölümüne ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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