Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Haziran puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı? İşte, 15 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu...