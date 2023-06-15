Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Haziran puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?" sorusu haftanın yeni günüyle izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte,15 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı? İşte, 15 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu...
15 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
14 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da Bugün Suzan eksi 2 puan aldı. Yemeği yanan Suzan, ceza puanı alarak günün puan dengesini değiştirdi. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Miyase oldu. Miyase puanla çeyrek altının da sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
MİYASE- 15 puan
GAMZE-13 puan
TUĞBA- 11puan
SUZAN-7 puan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Haziran puan durumu...
- 2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!
- Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ (aralıklı oruç) saatleri, örnek diyet listesi...
- Torba yasa nedir, Meclis'ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...
- TMO markette 20 TL'den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...
- THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekim tarihi belli oldu mu? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Asgari ücret açıklandı mı, 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi 2023...
- Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...
- Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!
- Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?
- Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?