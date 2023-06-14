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Ben Bu Cihana Sığmazam sezonu zirvede bitirdi!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Ben Bu Cihana Sığmazam sezonu zirvede bitirdi!

Ekranların sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, aksiyon ve heyecan dolu bir sezonu geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

"BBCS" sezon finali bölümüyle, Tüm Kişiler'de %4,67 izlenme oranı ve %13,58 izlenme payı, AB kategorisinde %3,72 izlenme oranı ve %11,97 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #81Vilayet bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

SEZON FİNALİNE YAKIŞIR BİR BÖLÜM

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'dan Suna'yı öldürmesini istedi. Eğer Tatavlalı Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktı.

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sürdürdüğü hayatın stresi Firuze'ye fazla gelmeye başladı. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar aldı. Firuze çocuklarını ve Suna'yı alıp başka bir ülkeye gitmeye karar verdi.

Cezayir yine zeki bir plan dahilinde önce Tatavlalı'yı sonra da Dumrul'u öldürdü.

Ve finalde Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyledi. Cezayir, hayatında geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verdi ve onunla balayına çıktılar.

Ben Bu Cihana Sığmazam sezon finali izle BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SEZON FİNALİ İZLE
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