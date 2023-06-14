Ben Bu Cihana Sığmazam sezonu zirvede bitirdi!

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sürdürdüğü hayatın stresi Firuze'ye fazla gelmeye başladı. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar aldı. Firuze çocuklarını ve Suna'yı alıp başka bir ülkeye gitmeye karar verdi.