13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Üvey Anne'nin yayın tarihi belli oldu

Üvey Anne'nin yayın tarihi belli oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
ABONE OL
Üvey Anne’nin yayın tarihi belli oldu

Tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan ve başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne 19 Haziran Pazartesi günü ekran serüvenine başlıyor.

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin yayınlandığı ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada çok beğeni topladı.

Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak.

Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi akşamı atv'de.

Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti! "ARTIK BANA SERAP ABLAM MASAL ANLATIYOR ÇÜNKÜ ANNEM GİTTİ!"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA