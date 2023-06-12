Survivor finale kimler kaldı? Survivor 2023 finali nerede yapılacak, şampiyon ne zaman belli olacak?
"Survivor finali ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Survivor final bölümü İstanbul'da gerçekleştirilecek ve canlı yayın üzerinden izleyicisiyle buluşacak. Yarışmanın takipçileri, "Survivor finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor 2023 final tarihi!
Survivor 2023 final tarihi! Survivor finaline kısa bir süre kala izleyiciler araştırmalarına hız kazandırdı. 12 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan yarı finalin ardından finalistler canlı yayında şampiyonluk için SMS oylamasına çıkacak. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor bilet fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor'da yarı finali 12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final ise 13 Haziran Salı günü yapılacak. Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.
2023 SURVİVOR FİNALİ BİLET FİYATLARI
Survivor yarışmasının final biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ila 400 TL arasında değişiyor.
SURVİVOR 2023 BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Survivor final biletini Biletix üzerinden satın alabilirsiniz.
YARI FİNALİST KİM OLDU?
Kıran kırana geçen mücadelenin ardından yarışmacılardan Nefise ve Yusuf, İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu.
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