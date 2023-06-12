Survivor finale kimler kaldı? Survivor 2023 finali nerede yapılacak, şampiyon ne zaman belli olacak?

Survivor 2023 final tarihi! Survivor finaline kısa bir süre kala izleyiciler araştırmalarına hız kazandırdı. 12 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan yarı finalin ardından finalistler canlı yayında şampiyonluk için SMS oylamasına çıkacak. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor bilet fiyatları kaç TL? İşte detaylar...