Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2023 puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu haftanın yeni günüyle izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte,13 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi...