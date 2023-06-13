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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2023 puan durumu...

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Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2023 puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 13 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu haftanın yeni günüyle izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte,13 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi...

13 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU!

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

12 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta'nın 12 Haziran 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Gamze, Kader, Tuğba ve Miyase "Manisa Bohça Kebabı" için yarıştı. Bugün en yüksek alan isim Miyase oldu.

Haftanın ilk gününde en yüksek puanı alan gelini Tuğba oldu.

PUAN DURUMU

Miyase: 24 puan

Tuğba: 14 puan

Suzen: 9 puan

Gamze: 7 puan

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