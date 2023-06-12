Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 12 Haziran puan durumu ve günün birincisi...
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"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 12 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....
"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu haftanın yeni günüyle izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte,12 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi...
12 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU!
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (9 HAZİRAN)
MİYASE- 19
GAMZE- 15
TUĞBA- 12
KADER- 5
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- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 12 Haziran puan durumu ve günün birincisi...
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