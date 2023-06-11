Paris’te atv’ye ödül yağdı!
Aylık cemiyet-magazin dergisi Moon Life, bu yılki ödül törenini Fransa’nın başkenti Paris’te görkemli bir şovla dün akşam gerçekleşti. Geceye aldığı ödüllerle atv damgasını vurdu.
Pınar Altuğ Atacan ve Samy Nacari'nin birlikte sunduğu, Moon Life Awards Paris Ödül Töreni, Intercontinental Le Grand Paris Oteli'nde seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Gecede atv dizi ve programlarına ise ödül yağdı.
Cumartesi akşamları ekranlara gelen, 3 sezondur izleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim, En İyi Gençlik Dizisi; Gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, En İyi Erkek Ana Haber Spikeri; Pazar günleri ekranlara gelen, atv'nin dizi ve programlarıyla ilgili çok özel röportajların, kamera arkası görüntülerin ve özel haberlerin yer aldığı Dizi TV ise En İyi Dizi Programı seçildi.
Törene katılan kalabalık bir kadroyla katılan Kardeşlerim dizisinden Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gecede hazır bulundu. Ödüllerini atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak'ın elinden alan ekip, sahneye hep birlikte çıktı. Dizinin yapımcısı NGM'ye, yapım ekibine, izleyicilerine ve ödüle layık gören herkese teşekkür ettiler.
En İyi Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, geceye atv Haber Koordinatörü Kadir Bayram ile birlikte katıldı ve sahnede gündemi atv'den takip eden izleyicilerine teşekkür etti. En İyi Magazin Programı "Dizi TV" ödülünü ise programın yapımcı ve yönetmeni Gülşah Marmara, tüm ekibi adına aldı, dizi-programların sıkı takipçilerine teşekkürlerini iletti.
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