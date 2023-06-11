Paris’te atv’ye ödül yağdı!

En İyi Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, geceye atv Haber Koordinatörü Kadir Bayram ile birlikte katıldı ve sahnede gündemi atv'den takip eden izleyicilerine teşekkür etti. En İyi Magazin Programı "Dizi TV" ödülünü ise programın yapımcı ve yönetmeni Gülşah Marmara, tüm ekibi adına aldı, dizi-programların sıkı takipçilerine teşekkürlerini iletti.

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