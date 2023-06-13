Survivor finale hangi isimler kaldı? Survivor 2023 şampiyonu ne zaman belli olacak? Yarı finale kalan 2 yarışmacı...

FİNALE VEDA ETTİ!

Survivor Türkiye'ye büyük finale haftalar kala veda eden Osman Can, "Benim için gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Hayallerimi gerçekleştirdim ve son beşliye kaldım. Finale de kalmak isterdim ama olmadı kısmet değilmiş.

Sadece finale kaldığım andaki ailemi görme hayali gerçekten beni ayakta tutuyordu. Ama kısmet olmadı, 2 gün sonra aileme kavuşacağım inşallah. Çok savaştım. Sakatlandım, çok zorlandım ama hiçbir zaman pes etmedim. Kalan arkadaşlarıma da finalde başarılar diliyorum." dedi.