Survivor finale hangi isimler kaldı? Survivor 2023 şampiyonu ne zaman belli olacak? Yarı finale kalan 2 yarışmacı...
Survivor 2023 sezonunu sonuna yaklaşıldı. Yarışmanın takipçileri hangi ismin şampyon olacağını merak ediyor. Survivor final tarhinin netleşmesiyle birlikte, Survivor finale hangi isimler kaldı? sorusunun cevsbı merak ediliyor. Şampiyonunu belirlemek için yarı final ardından final heyecanı yaşanacak. İşte, Survivor hakkında tüm detaylar...
"Survivor şampiyonu kim olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, dün şoke eden bir eleme gecesi yaşandı. Bununla birlikte finale kalan isimler merak konusu oldu. Peki, Survivor yarı finale hangi isimler kaldı? Survivor finali ne zaman yapılacak? İşte, cevabı...
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?
Survivor 2023 yarı final tarihi 12 Haziran Pazartesi olarak belirlendi. Final ise 13 Haziran Salı günü canlı yayınlanacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.
SURVİVOR 2023 KİM ELENDİ?
Survivor 2023'te yarışmanın son elenen yarışmacısı belli oldu. Büyük final öncesi eleme adayları Ertuğ, Osman Can ve Özgür olarak belirlenmişti. Dokunulmaz oyununu kazanan Nefise, Yusuf ile farklı bir arkadaşlıklarının olduğunu dile getirerek son eleme adayı olarak Özgür'ün ismini vermişti. Survivor 2023'te 124. bölümde eleme adayları arasında en az oyu alarak adaya veda isim yarışmanın favori olarak görülen isimlerinden olan Osman Can oldu.
FİNALE VEDA ETTİ!
Survivor Türkiye'ye büyük finale haftalar kala veda eden Osman Can, "Benim için gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Hayallerimi gerçekleştirdim ve son beşliye kaldım. Finale de kalmak isterdim ama olmadı kısmet değilmiş.
Sadece finale kaldığım andaki ailemi görme hayali gerçekten beni ayakta tutuyordu. Ama kısmet olmadı, 2 gün sonra aileme kavuşacağım inşallah. Çok savaştım. Sakatlandım, çok zorlandım ama hiçbir zaman pes etmedim. Kalan arkadaşlarıma da finalde başarılar diliyorum." dedi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunda kıran kırana mücadeleyi Nefise kazandı.
SURVİVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor 2023'te 13 Haziran'da gerçekleşecek olan büyük final öncesinde sona kalan yarışmacılar Özgür, Nefise, Yusuf ve Ertuğ oldu.
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