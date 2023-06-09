Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran hamile mi?

Yalı Çapkını sezon finali ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Zorla evlendirilen iki gencin zamanla aşka dönüşen hikayesini anlatan Yalı Çapkını'nda final heyecanı sardı. Yeni bölüme dair ipuçları almaya çalışan izleyiciler bir yandan da "Seyran hamile mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...