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Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran hamile mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran hamile mi?

Yalı Çapkını dizisinin sevenleri yeni bölüme ilişkin detayları araştırmaya başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide yeni bölüme dair 2 fragman yayınlandı. Bu akşam sezon finali yayınlanacak olan Yalı Çapkını'nda neler olacağı ise merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta?

Yalı Çapkını sezon finali ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Zorla evlendirilen iki gencin zamanla aşka dönüşen hikayesini anlatan Yalı Çapkını'nda final heyecanı sardı. Yeni bölüme dair ipuçları almaya çalışan izleyiciler bir yandan da "Seyran hamile mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 09 Haziran Cuma günü saat 20.00'de sezon finaliyle izleyicisinin karşına çıkacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar.

Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir.

Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur.

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder.

Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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