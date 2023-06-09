10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ateş Kuşları 19. Bölüm İzle

Ateş Kuşları 19. Bölüm İzle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
ABONE OL
Ateş Kuşları 19. Bölüm İzle

Ateş Kuşları 19. yeni bölüm izle! Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin tanıtımına, "Sen öldürmediysen kim öldürdü?" sözleri damga vurdu. Ateş Kuşları 19. bölüm izle...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA