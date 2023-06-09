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YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | Yalı Çapkını 36. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını seyret!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ İZLE | Yalı Çapkını 36. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını seyret!

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali bu akşam ekranlara geldi. Diziyi anlık olarak takip edemeyenler ya da tekrar izlemek isteyenler araştırmaya başladı. Ferit, Seyran'ın mektubunun ardından vazgeçmeyerek aramaya devam eder. Gaziantep'te ilk kez birbirini gören çift yeniden burada bir araya gelir. Nefeslerin tutulduğu 36. bölüm yani sezon finalinin izleme linki haberimizde...

Yalı Çapkını 36. bölüm tamamını izle aratılmaları arama motorlarında hız kazandı. Bu akşam sezon finali ile izleyicisi karşısına çıkarken diziyle ilgili arama motorlarında "Yalı Çapkını 36. bölüm izleme ekranı" araştırılıyor. Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit aşkının ne olacağı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını sezon finali izleme linki...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ TAMAMINI İZLE!

9 Haziran 2023 tarihinde Yalı Çapkını yeni bölüm sezon finali ile ekranlara geldi. Bölümün tamamına ulaşmak isteyenler Star TV internet sitesi üzerinden izleyebilir.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur.

Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur.

Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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