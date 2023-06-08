Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Sembolü alan yarışmacı...
"Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Survivor Türkiye 2023'te büyük final için geri sayım başlarken, bugün oynanan sezonun son dokunulmazlığını kimin kazandığı merak konsu oldu. Peki, 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte haberin detayları...
"Survivor sezonun son dokunumazlığını kim kazandı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor 2023 mücadelesi hız kesmeden devam ederken, İstanbul'da yaşanacak finale son adım bu akşam yaşanacak. Peki, 8 Haziran 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı?
SURVİVOR FİNAL ADAYLARI KİM?
Aylar süren mücadele sonunda Survivor'da son 6 isim belli oldu. Bu yarışmacılar Özgür, Cansu, Yusuf, Ertuğ, Osman Can ve Nefise oldu.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 8 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Yapılan son eleme konseyinde Cansu adaya veda etmişti. Dün yapılan 2. dokunulmazlığı Yusuf kazandı ve Yusuf 2. eleme adayı olarak Osman Can'ın ismini söyledi.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor Türkiye 2023'te büyük final için geri sayım başladı. Dominik'te aylardır devam eden Survivor mücadelesinde final tarihi netleşti. Heyecanla beklenen Survivor final bölümü fragmanı yayınlandı.
Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi akşamı Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek. Survivor büyük finali ise 13 Haziran Salı akşamı yapılacak. Canlı yayında yapılacak olan final gecesinde şampiyon belli olacak.
SURVİVOR FİNALİ NEREDE?
Survivor 2023 finali ve yarı finali Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek.
İki gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.
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