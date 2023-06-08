Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Sembolü alan yarışmacı...

"Survivor sezonun son dokunumazlığını kim kazandı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor 2023 mücadelesi hız kesmeden devam ederken, İstanbul'da yaşanacak finale son adım bu akşam yaşanacak. Peki, 8 Haziran 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı?