Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?
"Survivor finali ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Dominik’te zorlu ada koşullarında mücadele veren yarışmacılar arasında finale doğru uzanan isimler belli oluyor. Finale doğru yaklaşılırken, sezon boyunca yarışmayı evlerinden takip eden izleyiciler, final mücadelesine İstanbul'dan canlı tanıklık edebilecek. Peki, Survivor finale hangi yarışmacılar kaldı? İşte cevabı...
Survivor büyük final için heyecan dorukta. Survivor 2023 sezonunu ilgiyle takip eden izleyiciler final tarihini sorgulamaya başladı. Yarışmada Nefise, Ertuğ, Osman, Can, Yusuf ve Özgür şampiyonluk mücadelesi veriyor. Survivor final bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler kaldı? İşte merak edilenler...
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor'da bu hafta ödül ve eleme oyunları devam edecek. Yarışmanın yarı finali 12 Hairan Pazartesi günü yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak.
Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek. Sezon boyunca evlerinden Survivor'ı takip eden izleyiciler bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Bilet fiyatları 400 TL'ye kadar çıkıyor.
SURVİVOR'DA FİNAL MÜCADELESİ VEREN YARIŞMACILAR
Nefise
Ertuğ
Osman Can
Yusuf
Özgür
SURVİVOR FİNALİ NEREDE?
Survivor 2023 yarı final tarihi 12 Haziran Pazartesi olarak belirlendi. Final ise 13 Haziran Salı günü canlı yayınlanacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.
2023 SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI
Bu sezonun Survivor yarışmasının final biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ila 400 TL arasında değişiyor.
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- Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?
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