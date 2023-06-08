Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?

Survivor büyük final için heyecan dorukta. Survivor 2023 sezonunu ilgiyle takip eden izleyiciler final tarihini sorgulamaya başladı. Yarışmada Nefise, Ertuğ, Osman, Can, Yusuf ve Özgür şampiyonluk mücadelesi veriyor. Survivor final bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler kaldı? İşte merak edilenler...