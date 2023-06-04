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Vermem Seni Ellere setinde kutlama

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Vermem Seni Ellere setinde kutlama

atv’nin çekimleri Ordu’da devam eden, merakla beklenen yeni dizisi Vermem Seni Ellere setini atv yönetimi ziyaret etti. Set ziyaretinde oyuncular ve yapım ekibi ile birlikte pasta kesildi. Keyifli anlar objektiflere yansıdı.

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