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Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

2 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 2 Haziran Cuma akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

"2 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 2 Haziran Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...

2 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YALI CAPKINI STAR TV

KIZILCIK SERBETI SHOW TV

YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

ATES KUSLARI ATV

ESRA EROL'DA ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ATV ANA HABER ATV

KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

ATES KUSLARI (OZET) ATV

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

1 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Al Sancak, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

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