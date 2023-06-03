Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
2 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 2 Haziran Cuma akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
"2 Haziran Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 2 Haziran Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
2 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YALI CAPKINI STAR TV
KIZILCIK SERBETI SHOW TV
YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
ATES KUSLARI ATV
ESRA EROL'DA ATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
ATV ANA HABER ATV
KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
ATES KUSLARI (OZET) ATV
1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
1 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.
Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Al Sancak, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.
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