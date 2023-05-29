Gelinim Mutfakta 29 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 29 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...