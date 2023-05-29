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Gelinim Mutfakta 29 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Gelinim Mutfakta 29 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 29 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 29 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

29 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugünün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.

Bugün yayınlanan bölümde Kader -2 puan aldı. Kayınvalidelerden toplamda 8 puan alan Kader'in puanı 6 oldu.

PUAN DURUMU

Miase: 17
Kader: 6 (8-2)
Tuğba: 18
Asiye: 7

İşte, 26 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu...

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta stüdyolarında günün birincisi belli oldu. Merve Adalı sarması kalın olduğu için -2 puan aldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise Miyase oldu.

Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU

MİYASE- 17 puan

MERVE ADALI- 13-2= 11 puan

MERVE TEKİN- 10 puan

TUĞBA- 15 puan

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