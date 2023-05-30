Gelinim Mutfakta 30 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 30 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!
30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
29 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Bugünün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.
Bugün yayınlanan bölümde Kader -2 puan aldı. Kayınvalidelerden toplamda 8 puan alan Kader'in puanı 6 oldu.
PUAN DURUMU
Miase: 17
Kader: 6 (8-2)
Tuğba: 18
Asiye: 7
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