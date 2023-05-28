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ATV CANLI SEÇİM YAYINI İZLE 28 Mayıs! ATV anlık, canlı, kesintisiz seçim sonuçları ve oy oranları takibi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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ATV CANLI SEÇİM YAYINI İZLE 28 Mayıs! ATV anlık, canlı, kesintisiz seçim sonuçları ve oy oranları takibi...

ATV ve A Haber seçime özel canlı yayını araştırılmaya başladı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için vatandaşlar sandıklara gittiler. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanımı son bulacak. Seçim haberlini anlık takip ederek sandıklardan kaç oy çıktığını öğrenmek isteyenler canlı yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki seçim özel yayını saat kaçta başlayacak? ATV anlık, canlı, kesintisiz seçim sonuçları ve oy oranları takibi...

ATV ve A Haber seçime özel canlı yayını izle arama motorlarında araştırılmaya başlandı.Saat 17.00 itibarıyla oy kullanımı son bulacak. A Haber ve ATV canlı yayını için detayları haberimize ekledik. Peki seçim özel yayını saat kaçta başlayacak? İşte seçim özel ATV canlı yayın izleme ekranı...

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Buna göre; oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

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OYLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLANACAK?

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

ATV SEÇİM ÖZEL ORTAK YAYIN CANLI İZLE!

ATV, A Haber seçim özel yayını saat 16.00'da başlayacak.

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise ahaber.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

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