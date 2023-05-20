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Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde final yapacak? İşte tarihi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaçıncı bölümde final yapacak? İşte tarihi...

"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, hangi tarihte?" sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in üstlendiği dizinin son bölümünün ardından sezon finali hakkında tarih araştırmaları başladı. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

"Yalı Çapkını sezon finali ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Dizinin son bölümünün ardından sezon finali hakkında iddilar gündeme geldi. Bu hafta iki yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın final bölümünün ne zaman olduğu merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını sezon finali tarihi...

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ? SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını final tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin sezon finali yapacağı öğrenildi.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını'nın16 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacağı iddia edildi. Dizinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği ise en erken yine haziran ayında belli olacak.

YALI ÇAPKINI 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler.

Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

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