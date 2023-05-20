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Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

19 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 19 Mayıs Cuma akşamı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

19 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 19 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...

19 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

18 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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