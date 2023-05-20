Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺

19 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 19 Mayıs Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...