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Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı, neden? Korhanların acı günü...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı, neden? Korhanların acı günü...

"Yalı Çapkını Fuat Korhan öldü mü?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 19 Mayıs Cuma akşamı 33. bölümüyle izleyicileri ekranlara yeniden kilitledi. Diziye, Fuat ve Asuman'ın geçirdiği kaza sonrası Fuat'ın vefatı damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını Doğukan Polat diziden neden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

"Yalı Çapkını Fuat öldü mü, diziden ayrılacak mı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Dizinin dün yayınlanan 33. bölümü izleyicileri ekranlara kilitledi. Son bölümde Fuat ve Asuman'ın geçirdiği kaza sonrası Fuat'ın vefatı ekran başındaki herkesi yasa boğdu. Peki, Yalı Çapkını Fuat Korhan öldü mü? Doğukan Polat Yalı Çapkını'ndan neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI FUAT ÖLDÜ MÜ?

Dizinin son bölümünde Ferit, Seyran, Suna ve Abidin'in yanına giden Asuman ve Fuat dönüşte trafik kazası geçirdi. Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.

Sosyal medyada; "Ferit hep kendini suçlayacak", "Bitirdi beni bu sahne", "Fuat'sız olmaz", gibi yorumlar yapıldı.

DOĞUKAN POLAT KİMDİR?

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşamış; Kadim Dostum, Kurtlar Vadisi Pusu, Yağmurdan Kaçarken, Canımın İçi, Şahin ve Çetesi, Mucize, Nefes Vatan Sağolsun, Hükümet Kadın 2, Çanakkale 1915, Türk Pasaportu ve Kaybedenler Kulübü gibi yapımlarda rol almıştır.

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır.

Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.

Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler.

Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar.

Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir.

Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer.

Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir.

Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

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