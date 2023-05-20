Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Doğukan Polat kimdir, diziden ayrıldı mı, neden? Korhanların acı günü...

Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir.

Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer.

Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir.

Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.