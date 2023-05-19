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YALI ÇAPKINI 33. Bölüm izle | Yalı Çapkını yeni bölümde neler oldu? 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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YALI ÇAPKINI 33. Bölüm izle | Yalı Çapkını yeni bölümde neler oldu? 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 33. bölüm izle ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi başrollerin bir araya gelememesi sebebiyle tepki topluyordu. Son bölümde heyecan daha da artarken 33. bölüme dair detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Yalı Çapkını 33. bölüm izle ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi başrollerin bir araya gelememesi sebebiyle tepki topluyordu. Son bölümde heyecan daha da artarken 33. bölüme dair detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM CİZLE!

Dizinin tüm bölümlerine Star TV internet adresinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır.

Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.

Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler.

Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar.

Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir.

Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer.

Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir.

Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

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