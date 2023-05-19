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ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?

Ateş Kuşları 16. bölüm tamamını izle araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana kendine has konusuyla yer yer içimizi ısıtan kimi zaman gözyaşlarımızı tutamadığımız Ateş Kuşları her cuma akşamı sevenleriyle bir araya geliyor. Yeni bölüme dair aratılmalar hız kazandı. İşte Ateş Kuşları 16. Bölüm tamamını izle linki...

Ateş Kuşları'nda gözyaşları sel olacak. Kendine has konusu ve kardeşlik bağlarıyla hepimizin yüreğini sıcacık yapan dizide başrol olan Gülayşe karakteri daha anne kucağındayken ayrıldığı ailesine kavuşacak mı? Yeni bölüme dair detaylar izleyiciler tarafında araştırılıyor. Baba kız buluşması sizi derinden etkileyecek. İşte Ateş Kuşları 16. bölüm izleme detayları...

ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE!

Ateş Kuşları 16. bölümüyle 19 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. 16. bölümün tamamına "https://www.atv.com.tr/ates-kuslari/bolumler" linki üzerinden ulaşabilirisiniz.

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16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir.

Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir.

Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler.

Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister.

Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar.

Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?

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