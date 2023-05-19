ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?
Ateş Kuşları 16. bölüm tamamını izle araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana kendine has konusuyla yer yer içimizi ısıtan kimi zaman gözyaşlarımızı tutamadığımız Ateş Kuşları her cuma akşamı sevenleriyle bir araya geliyor. Yeni bölüme dair aratılmalar hız kazandı. İşte Ateş Kuşları 16. Bölüm tamamını izle linki...
Ateş Kuşları'nda gözyaşları sel olacak. Kendine has konusu ve kardeşlik bağlarıyla hepimizin yüreğini sıcacık yapan dizide başrol olan Gülayşe karakteri daha anne kucağındayken ayrıldığı ailesine kavuşacak mı? Yeni bölüme dair detaylar izleyiciler tarafında araştırılıyor. Baba kız buluşması sizi derinden etkileyecek. İşte Ateş Kuşları 16. bölüm izleme detayları...
ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE!
Ateş Kuşları 16. bölümüyle 19 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. 16. bölümün tamamına "https://www.atv.com.tr/ates-kuslari/bolumler" linki üzerinden ulaşabilirisiniz.
16. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Menderes'in Nermin'i öldürmesi, Barbaros ve Ali için oyunu değiştirir.
Kanıt peşinde koşacak vakit yoktur, Menderes daha ileri gitmeden bir an önce hapse atılması gerekmektedir.
Ali ve Barbaros bu sebeple Çatal'a olan büyük nefretlerini bir kenara koyup anlaşma teklif ederler.
Çatal bu anlaşmayı kabul edecek mi?
Barbaros, kendi başına da bir şey gelmeden önce Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü yerine getirmeyi ister.
Menderes'i yakalamaları an meselesiyken bütün güvenlik önlemlerini alıp baba kızı kavuşturmak için adımlarını atmaya başlar.
Önce Nizam Eyüboğlu'na gerçekleri anlatır, sonra da Gülayşe'ye onu yıllardır arayan bir babası olduğunu söyler. Gülayşe bu gerçeği nasıl karşılayacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
- Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
- Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!
- Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...
- ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?
- Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ
- Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! 6 farklı maaş tablosu şekillendi! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...
- AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri
- Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kandil’den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar