Reyting sonuçları açıklandı mı 2023? 18 Mayıs Perşembe reyting birincisi hangi dizi-program oldu?
18 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 18 Mayıs Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
18 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 18 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Manchester City-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Manchester City-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
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