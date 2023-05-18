ALDATMAK ATV CANLI İZLE | 18 Mayıs Perşembe Aldatma 31. Bölüm tamamını canlı, anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz izle!
Aldatmak dizisi yeni bölümüyle birlikte ATV ekranlarında izleyicisiynle buluşacak. Sevilen diziyi anlık, canlı izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. Nikah masasına oturan Oylum için tüm aile seferber olur ve planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. İşte Aldatmak canlı izleme ekranı...
Aldatmak dizisi yeni bölümüyle birlikte ATV ekranlarında izleyicisiynle buluşacak. Sevilen diziyi anlık, canlı izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. Nikah masasına oturan Oylum için tüm aile seferber olur ve planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. İşte Aldatmak canlı izleme ekranı...
ALDATMAK CANLI İZLE!
Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de...
31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur.
Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur.
Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır.
Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.
Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez.
Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır.
Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez...
çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.
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