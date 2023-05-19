Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 19 Mayıs günün puan durumu...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 19 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!
"Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, elendi? İşte, 19 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
19 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? ELENEN İSİM...
Günün birincisi ve elenen ismi birazdan haberimizde yer alacaktır.
18 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin Ezgi oldu.
PUAN DURUMU
Merve: 9
Ezgi: 20
Miyase: 15
Tuğba: 14
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