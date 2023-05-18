Osman Bey Köprühisar’ı fethetti! “Asın her yere Kayı’nın şanlı sancağını!”

"ASIN HER YERE KAYI'NIN ŞANLI SANCAĞINI"

Köprühisar Tekfuru Petrus'u savunmasız yakalayan Osman Bey, tekfurun cezasını tek hamlede kesti ve "Asın her yere Kayı'nın şanlı sancağını! Deyin herkese Köprühisar'ın Türk'ün mülkü olduğunu! Deyin zalimlere, Osman Bey'in onlar için geldiğini!" diyerek Köprühisar'ı yeniden Türk'ün yurdu yaptı.