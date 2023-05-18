Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 18 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 18 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...