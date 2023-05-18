Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 18 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 18 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 18 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 18 MAYIS KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 17 MAYIS KİM KAZANDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Miyase oldu.
PUAN DURUMU
Miyase: 20
Tuğba:17
Merve: 13
Ezgi: 5
KAYINVALİDE PUANLARI
Sevilay gelini Miyase'ye 3, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.
Gönül gelini Tuğba'ya 4, rakibi Miyase'ye 5 puan verdi.
Gönül Ediz gelini Ezgi'ye 1, rakibi Merve'ye 5 puan verdi.
Türkan gelini Merve'ye 4, rakibi Miyase'ye 5 puan verdi.
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