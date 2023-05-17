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KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE! 17 Mayıs Kuruluş Osman 126. Bölüm anlık, kesintisiz, full HD tamamını seyret! Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE! 17 Mayıs Kuruluş Osman 126. Bölüm anlık, kesintisiz, full HD tamamını seyret! Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacak?

Kuruluş Osman canlı izle ekranı araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yine izleyicisiyle nefes kesen bir bölümle buluşuyor. Dizinin sevenleri yeni bölüme dair detayları araştırıyor. İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır? İşte Kuruluş Osman 126. Bölüm anlık, kesintisiz, full HD tamamını canlı izle ekranı...

Kuruluş Osman her Çarşamba ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Şanlı tarihimizi kendine has anlatımıyla 7'den 70'e herkesle buluşturan dizi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. 126. bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu olurken arama motorlarında "Kuruluş Osman canlı izle ekranı" aratılmaya başlandı. İşte ATV canlı...

KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar'ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar'ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider.

Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır?

Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır.

Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar.

Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya'ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün'ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?

İsmihan Sultan'ın planları gerçekleşecek mi?

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