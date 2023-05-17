KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE! 17 Mayıs Kuruluş Osman 126. Bölüm anlık, kesintisiz, full HD tamamını seyret! Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacak?

Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya'ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün'ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?

İsmihan Sultan'ın planları gerçekleşecek mi?