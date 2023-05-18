‘Vermem Seni Ellere’ için hazırlıklar başladı! Buse Meral yeni rolü için binicilik eğitimi aldı
Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’nin yeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin hazırlıkları başladı! atv’nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More’un uyarlaması olan yeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin ekran hazırlığı tüm hızıyla sürüyor.
Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş karakterine hayat verecek olan Buse Meral, rolü için binicilik eğitimleri almaya başladı. Doğal güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyicilerin gönlüne taht kuracak olan Meral'in atı ile çıktığı tüm yolculuklarında doğal ve sıcak ilişkisi dizinin en beğenilen sahneleri arasında yer alacak.
Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.
Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, ilayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.
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