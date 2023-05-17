Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs Salı reyting birincisi kim oldu? Aile dizisi, Yalı Çapkını...📺

16 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 16 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...