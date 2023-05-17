Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs Salı reyting birincisi kim oldu? Aile dizisi, Yalı Çapkını...📺
16 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 16 Mayıs Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...
16 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 16 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
16 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada Show TV'de ekrana gelen "Aile", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 15 MAYIS 2023
15 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Sıralama şöyle:
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Ömer", 2.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.
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