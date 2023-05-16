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YALI ÇAPKINI İZLE | 16 Mayıs Salı Yalı Çapkını 32. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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YALI ÇAPKINI İZLE | 16 Mayıs Salı Yalı Çapkını 32. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını izle ekranı aratılanlar arasında yerini aldı. Dizinin sevenleri yeni bölümün cuma günü yayınlanmamasının hemen ardından yeni bölüm araştırmalarına başladı. Bu hafta 16 Mayıs Salı günü 32. bölümüyle ekranlara gelen dizinin bir sonraki bölümü araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Yalı Çapkını izle ekranı aratılanlar arasında yerini aldı. Dizinin sevenleri yeni bölümün cuma günü yayınlanmamasının hemen ardından yeni bölüm araştırmalarına başladı. Bu hafta 16 Mayıs Salı günü 32. bölümüyle ekranlara gelen dizinin bir sonraki bölümü araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandığında STAR TV'nin youtube sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir.

Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür.

Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur.

Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.

Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.

Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır.

Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır.

Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar.

Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.

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