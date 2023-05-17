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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...

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Giriş Tarihi: 17.05.2023
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 17 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 17 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 17 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS PUAN DURUMU!

Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin en iyi yemeği yapmak için mutfağa girdi. 16 Mayıs Salı günün yemeği Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı Ezgi oldu.

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