Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
"Yemekteyiz yarışmacısı Davut Savaşçı kimdir?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta içi her gün Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki yarışmacı Davut Beyin hayatı hakkında araştırılmalar yapılıyor. Peki, Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? İşte haberin ayrıntıları...
"Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yarışmacılarıyla gündem olmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Davut Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? İşte, yarışmacı hakkında bilgiler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DAVUT BEY KİMDİR? ALDIĞI PUAN...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Davut Savaşçi oldu. Davut Bey 19 Mayıs 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Davut Bey'in puanını yarıştığı gün yazacağız.
Programın Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Davut Bey 32 yaşında ve Mardin'de yaşamaktadır. Davut Bey Mardin'de sabun ve turşu satışı yapmaktadır.
BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİM?
1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım
2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım
3. gün yarışmacısı : Semra Hanım
4. gün yarışmacısı : Erman Bey
5. gün yarışmacısı : Davut Bey
YEMEKTEYİZ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
TV8'in yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 16.00'da TV8'de!
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