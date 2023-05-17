Zuhal Topal’la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

"Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yarışmacılarıyla gündem olmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Davut Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? İşte, yarışmacı hakkında bilgiler...